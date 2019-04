Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht Zeugen!

Kaiserslautern (ots)

Gleich zweimal waren in Kaiserslautern Kellerräume Zielobjekte von unbekannten Einbrechern. Nach derzeitigem Stand versuchten Unbekannte in der Nacht bzw. am Morgen zum Samstag vergeblich in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstaße zu gelangen. Eindeutige Hebelspuren an der Zugangstür konnten bei der Tatortaufnahme gesichert werden. Weiterhin wurden durch Anwohner verdächtige Geräusche am Morgen zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr wahrgenommen. In der Klosterstraße, unweit von der Friedrichstraße, gelang es den Tätern schließlich doch in den Keller eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Dort wurden mehrere Kellerverschläge aufgebrochen und diverses Werkzeug entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen.

