POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht nach verlorener Ladung

Montabaur (ots) - Am Mittwoch, 02.05.2018, gegen 17.05 Uhr befuhr eine Pkw-Führerin mit ihrem Seat Leon die K 131 aus Sessenhausen kommend in Richtung Ellenhausen, als ihr auf gerader Strecke ein Pkw mit Anhänger entgegenkam. Dieser verlor vom Anhänger Ladung, wodurch der Seat Leon an der Motorhaube, der Frontschürze und an der Windschutzscheibe beschädigt wurde. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um ein schwarzes, sogenanntes SUV gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Montabaur, Telefon 02602-92260, zu melden.

