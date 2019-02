Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken einer Kneipe verwiesen und Polizisten beleidigt 17.02.2019; 02:30 Uhr

Speyer (ots)

Am frühen Sonntagmorgen erreichte die Polizei ein Hilferuf einer Angestellten aus einer Kneipe in der Speyerer Innenstadt. Sie gab an, dass mehrere männliche Personen aus dem Lokal verwiesen wurden und nun wieder Einlass begehren würden. Vor Ort wurden drei Männer im Alter zwischen 18 und 28 Jahren angetroffen, welche offensichtlich erheblich alkoholisiert waren und verbal aggressiv auftraten. Im Rahmen der Personalienfeststellung begannen die drei Männer die eingesetzten Beamten in Gegenwart einer größeren Anzahl an Passanten unter anderem als "Drecksbullen" und "Hurensöhne" zu beleidigen und zeigten sich zunächst nur zögerlich kooperativ. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde den Beschuldigten schließlich ein Platzverweis erteilt und bei Nichtbefolgen die Ingewahrsamnahme angedroht. Hierauf verließen sie gemeinsam die Örtlichkeit.

