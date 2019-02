Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht 16.02.2019, 16:30 Uhr - 19:30 Uhr

Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) (ots)

Am gestrigen Samstag, zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Landauer Straße in Dudenhofen einen Verkehrsunfall, indem er offensichtlich an der kompletten Fahrerseite eines ordnungsgemäß geparkten Ford Ecosport entlangstreifte. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem Verursacher um einen Motorroller gehandelt haben. Die Schadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 5000 Euro. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich unter der 06232 / 137-0 mit der Polizei in Speyer in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



