Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Betäubungsmitteleinfluss vor Polizei geflüchtet 16.02.2019, 17:30 Uhr

Speyer (ots)

Am frühen Samstagabend bemerkte eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße in Speyer ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad. Als der Fahrer die Streife erblickte, wollte er sich einer möglichen Kontrolle entziehen und fuhr bei seinem Fluchtversuch auf direktem Weg in einen Kirschlorbeerbusch. Unbekümmert davon, dass er offensichtlich nicht seinen besten Tag hatte, versuchte er weiter zu flüchten und fuhr geradewegs in das nächste Gebüsch, wo er nun zu Fall kam. Bei der anschließenden Kontrolle wurde schnell klar, warum er eine Konfrontation mit der Polizei vermeiden wollte: Der 16-jährige Speyerer stand unter Cannabiseinfluss und war zudem nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis. Neben der entsprechenden Strafanzeigen, waren eine Blutprobenentnahme und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle die Folge. Er und seine 15-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

