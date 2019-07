Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brand einer Lagerhalle in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Ovelgönne. In der heutigen Nacht ist es gegen 04:39 Uhr zu einem Gebäudebrand in Ovelgönne im Am Altendeich gekommen. Der Brand wurde durch Passanten entdeckt, die sofort die Feuerwehr informierten. Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine Lagerhalle im Außenbereich in Brand geraten. Hierdurch entstand ein Gebäudeschaden, der derzeit auf 80.000EUR geschätzt wird. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 60 Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Ovelgönne, Popkenhöge, Neustadt, Frieschenmoor im Einsatz. Der Brand konnte in den frühen Morgenstunden gelöscht werden. Der Brandort wird vorerst beschlagnahmt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell