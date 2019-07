Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad entwendet

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Ein Motorrad der Marke Yamaha, welches nicht für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war und daher kein Kennzeichen besaß, wurde aus einem Hinterhof an der Pappelstraße entwendet. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht zum 11. Juli (Donnerstag).

