Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Baucontainer

Geilenkirchen-Hünshoven (ots)

Unbekannte Täter stahlen aus einem Baucontainer, der an der Rheinstraße stand, Bargeld und ein Taschenmesser. Um an ihre Beute zu gelangen, drangen sie durch ein Fenster in den Container ein. Die Tat ereignete sich zwischen dem 9. Juli (Dienstag), 16 Uhr und dem 10. Juli (Mittwoch), 6.50 Uhr.

