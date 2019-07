Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwelbrand im Badezimmer

Heinsberg-Eschweiler (ots)

Am Donnerstag, 11. Juli, stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Hartenbauer, gegen 19.15 Uhr, eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung fest. Im Badezimmer der Wohnung hatte sich ein Schwelbrand entwickelt. Eine Hausbewohnerin wurde leicht verletzt, da sie den Qualm einatmete. Durch die Feuerwehr wurde der Schwelbrand gelöscht. Ob der 26-jährige Wohnungsinhaber, der sich zur Brandzeit in der Wohnung aufhielt, den Brand selbst ausgelöst haben könnte, wird jetzt untersucht. Die Polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell