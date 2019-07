Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pflanzen angezündet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Gegen 14.40 Uhr bemerkte eine Passantin am Mittwoch (10. Juli), dass zwei männliche Jugendliche oder Kinder auf Fahrrädern fluchtartig den Bereich des Friedhofs an der Straße Rathausplatz verließen und davon fuhren. Eines der flüchtenden Kinder oder Jugendlichen hatte eine grüne Weste an.

Kurz darauf stellte sie den Brand von mehreren großen Pflanzen fest, die dort wuchsen, wo sich die Flüchtenden aufgehalten hatten. Weitere Zeugen, die den Brand bemerkten, verständigten die Feuerwehr. Diese löschte die Flammen, so dass nach ersten Erkenntnissen keine Schäden an den naheliegenden Gräbern entstanden.

Wer hat die Flüchtenden beobachtet oder kann Angaben zu ihren Personalien machen? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

