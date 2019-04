Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trickdiebstahl aus Schmuckgeschäft

Idar-Oberstein (ots)

Drei bis jetzt noch unbekannte Täter begaben sich am Mittwoch, 03.04.2019 gegen 14.40 Uhr in ein Schmuckgeschäft in der Hauptstraße im Stadtteil Oberstein und verwickelten die Eigentümerin des Schmuckgeschäftes in ein Gespräch. Man ließ sich diverse Schmuckstücke zeigen. Als die drei Männer anschließend auffallend zügig das Geschäft verließen, bemerkte die Geschädigte, dass eine Kette aus der Schaufensterauslage entwendet wurde. Der entstandene Schaden wird derzeit auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die drei männlichen Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person: Ca. 50 Jahre alt, kräftig, Glatze bzw. nur sehr wenig Haare, graue Lederjacke, Poloshirt, auffällig Kette mit 2 Goldkreuzen um den Hals

2. Person: Ca. 30 Jahre alt, schlank, schwarze wellige kurze Haare

3. Person: Ca. 30 Jahre alt, schwarze wellige kurze Haare

Durch die Geschädigte wird vermutet, dass die drei Täter aus Osteuropa stammen, ein konkreter Akzent war jedoch nicht hörbar. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 338

55743 Idar-Oberstein

Telefon 06781/56867-0

Telefax 06781/56867-209

kiidar-oberstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell