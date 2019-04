Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Überholvorgang auf der B 52 in Hermeskeil-Höfchen/ Zeugenaufruf

Hermeskeil (ots)

Am Dienstag, den 02.04.2019, gegen 19.00 Uhr, kam es auf der B 52 in Fahrtrichtung Hermeskeil, kurz nach dem Ortsteil Höfchen, zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen weißen Mercedes Sprinter. Die Fahrer der zwei aus Richtung Hermeskeil entgegenkommenden PKW werden gebeten sich bei der Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer "06503/9151-0" oder per E-Mail "pihermeskeil@polizei.rlp.de" zu melden.

