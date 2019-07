Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschäftseinbruch

Übach-Palenberg (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Donnerstag, 11. Juli, gegen 2.15 Uhr, die Tür eines Geschäftes an der Straße Am Wasserturm auf. Anschließend öffneten sie gewaltsam einen Schrank und stahlen daraus Tabakwaren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell