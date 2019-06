Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Brand im Handyladen

Landau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau vom 24.06.2019:

Nach dem Brand eines Handyladens in der Marktstraße in Landau am 23.06.2019 gegen 21.46 Uhr wurde heute die Brandstelle von Ermittlern der Kriminalinspektion Landau gemeinsam mit einem von der Staatsanwaltschaft beauftragten Brandgutachter erneut untersucht.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt ein technischer Defekt als Brandursache in Frage. Bisher konnten keinerlei Anzeichen einer vorsätzlichen Brandstiftung festgestellt werden.

Der Gebäudeschaden wird aktuell auf über 80.000.- Euro geschätzt, wobei durch den Brand fast der gesamte Warenbestand in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Auch Pakete und Päckchen der im Laden angesiedelten Paketstation wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt.

