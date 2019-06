Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim: PKW ausgebrannt

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 24.06.2019:

Bereits am 22.06.2019 gegen 02.00 Uhr kam es in Schwegenheim zu einem PKW Brand. Zunächst versuchte der Eigentümer selbst den Brand zu löschen, was ihm nicht gelang. Die alarmierte Feuerwehr konnte dann den Brand endgültig löschen. Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei dürften unbekannte Täter aus bisher unbekannten Gründen den PKW in Brand gesetzt haben.

Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Zeugen, die am Abend oder in der Nacht im Bereich des Tatortes verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben. Zeugen sollen sich bitte mit der Kriminalpolizei Landau unter der Nummer 06341-287-0 in Verbindung setzen.

Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf mindestens 8.000.- Euro.

Kriminalinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



