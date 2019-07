Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jacke geraubt

Geilenkirchen-Teveren (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Geilenkirchen wurde am Mittwoch (10. Juli) Opfer eines Raubes. Er wollte sich gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz an der Teverner Heide die Schuhe zubinden, als sich ihm zwei Personen näherten. Er wurde von hinten geschubst und jemand riss ihm die Jacke aus der Hand. Mit dieser liefen die beiden offenbar männlichen Täter davon. In der Jacke befanden sich ein Smartphone, Kopfhörer sowie Schlüssel. Die Flüchtigen waren etwa 180 Zentimeter groß und trugen Kapuzenpullover, deren Kapuzen sie über die Köpfe gezogen hatten. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Raub in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

