Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher überrascht

Übach-Palenberg (ots)

Gegen 11.05 Uhr kehrte am 9. Juli (Dienstag) eine 40-jährige Frau zu ihrer Wohnung an der Carolus-Magnus- Straße zurück. Als sie in dem Mehrfamilienhaus ihre Wohnungseingangstür öffnen wollte, fand sie diese nur angelehnt vor. Beim Betreten der Räume kam ihr unvermittelt eine ihr unbekannte männliche Person entgegen und flüchtete aus dem Haus. Durch die Hilferufe der Frau wurden auch andere Zeugen auf den davonlaufenden Mann aufmerksam. Übereinstimmend gaben sie an, dass er über die Carlous-Magnus-Straße in den Arndtweg verschwand. Er war etwa 30 bis 35 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß und hatte seine Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Bekleidet war er mit einem roten Shirt und einer kurzen, hellen Hose. Weiter wurde berichtet, dass der Mann etwas Blaues bei sich trug, eventuell ein Paket. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die Wohnungseingangstür aufgebrochen worden war und Bargeld fehlte. Weitere Zeugen dieses Vorfalls und Personen, die Angaben zur Identität des gesuchten Einbrechers machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden.

