Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in eine Bäckerei

Hückelhoven-Baal (ots)

In eine Bäckerei am Richard-Skor-Weg brachen unbekannte Täter in der Nacht zum 9. Juli (Dienstag) ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 3.45 Uhr die Alarmanlage des Gebäudes beschädigt und aus dem Geschäft diverse Unterlagen mitgenommen.

