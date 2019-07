Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstähle

Scherpenseel (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 7. Juli (Sonntag), 21.30 Uhr und dem 8. Juli (Montag), 10.30 Uhr, in einen Lagerraum auf einem Gelände an der Heerlener Straße ein. Anschließend stahlen sie daraus nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt sechs Reitsättel.

Ebenfalls in der Nacht zum Montag (8. Juli) drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Gartenhaus auf einem Grundstück am Höfweg ein. Daraus entwendeten sie einen Freischneider.

