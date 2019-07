Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wand mit Farbe beschmiert

Heinsberg-Randerath (ots)

Eine Außenwand eines Schulgebäudes an der Hermannstraße beschmierten unbekannte Täter mit verschiedenen Schriftzügen in schwarzer Farbe. Die Tat wurde am Montagmorgen (8. Juli) gegen 8.15 Uhr festgestellt.

