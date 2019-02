Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Wissen (ots)

Am Samstag, den 16.02.2019 befuhr ein 78-jähriger Pkw-Fahrer um 11.34 Uhr die abschüssige Hachenburger Straße in Wissen aus Richtung Köttingen kommend in Richtung Stadtmitte. Beim Durchfahren einer Linkskurve touchierte er mit dem rechten Außenspiegel eine 63-jährigen Fahrradfahrrein , welche sich am rechten Fahrbahnrand befand, und gerade in Begriff war los zu fahren. Durch den Anstoß kam die Fahrradfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht (Prellungen). Der Unfallfahrer gab an, dass er durch die tiefstehende Sonne im Rückspiegel kurzfristig geblendet worden sei und daher die Fahrradfahrerin zu spät wahrgenommen habe.

