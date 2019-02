POL-PDNR: Sachbeschädigungen an Pkw

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Am Donnerstag, den 14.02.2019 wurden durch den geschädigten Fahrzeughalter gleich zwei voneinander unabhängige Sachbeschädigungen an seinem Pkw angezeigt. An dem Donnerstag hatte der Geschädigte seinen schwarzen Pkw Subaru in der Zeit zwischen 11.30 und 13.45 Uhr auf dem Firmenparkplatz seiner Arbeitsstelle in Wissen, Wiesenstraße, geparkt. Bei der Rückkehr zu seinem Wagen musste er feststellen, das ein Unbekannter einen tiefen senkrecht verlaufenden Katzer in die Lackierung der Fahrertüre geritzt hatte.

Der gleiche Wagen war bereits am Mittwoch, den 06.02.2019 zwischen 06.00 und 13.00 Uhr an gleicher Stelle beschädigt worden, als die Heckklappe des Subaru zerkratzt wurde.

