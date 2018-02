FW-MG: Brennender PKW im Innenhof

PKW-Brand in einem Innehof Bild-Infos Download

Mönchengladbach-Westend, 13:02 Uhr, Blumenberger Straße (ots) - Im Einsatz waren der Lösch-und Hilfeleistungszug der Feuer und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen sowie ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Am heutigen Mittag meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Blumenberger Straße im Ortsteil Westend, ein brennendes Fahrzeug in einem Innenhof. Die Bewohner arbeiteten an dem Fahrzeug mit einem Trennschleifer, worauf sich das Fahrzeug entzündete. Mit einem Feuerlöscher versuchten die Beteiligten das Feuer zu löschen, was aber aufgrund der schnellen Brandausbreitung nicht gelang. Die Einsatzkräfte löschten das Fahrzeug mit einem C-Rohr unter umluftunabhängigem Atemschutz ab. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand, da die sich Betroffenen nach dem anfänglichen Löschversuch, umgehend vom brennenden Fahrzeug entfernten und das Eintreffen der Feuerwehr abwarteten. Während der Löschmaßnahmen wurde die Blumenberger Straße teilweise gesperrt, was zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Einsatzleiter: BA Miguel Diaz- Wirth

