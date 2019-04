Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeibeamte bei Widerstand verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zwei Beamte der Kriminalinspektion Neustadt wurden am gestrigen Morgen bei der Vollstreckung eines Haftbefehls leicht verletzt. Die Beamten wollten gegen 09:45 Uhr einen 29-jährigen Mann aus Neustadt festnehmen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Gegen die Festnahme wehrte sich der Mann mit aller Kraft indem er um sich schlug und trat und einem der Beamten sogar in den Finger und den Oberarm biss. Er konnte schließlich überwältigt werden und wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Beamten erlitten Prellungen, sowie Schürf- und Bisswunden und mussten ärztlich behandelt werden.

