Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim. Einbruch in Metzgerei und versuchter Einbruch in Bäckerei

Bad Dürkheim

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag, 30.03.2019, 14.00 Uhr bis Sonntag, 08.25 Uhr Zugang zum Eingangsbereich einer Metzgerei in der Bruchstraße. Die Täter hebelten zunächst eine Glasschiebetür auf, um in das Geschäft zu gelangen. In der Metzgerei suchten sie im Büroraum nach Diebesgut. Auch die Spinde der Mitarbeiter durchwühlt. Nach ersten Ermittlungen wurde aus der Metzgerei jedoch nichts entwendet.

Vermutlich dieselben Täter versuchten auch, in die angrenzende Bäckerei einzubrechen. Hier wurde der Rollladen im Eingangsbereich etwas hochgedrückt, wobei es nicht gelang, sich Zugang in das Geschäft zu verschaffen. Die Täter brachen eine verschlossene Nebentür auf, die allerdings nur zu einem Technikraum und nicht in die Geschäftsräume der Bäckerei führte. Die Täter kamen nicht in die Bäckerei hinein, sodass auch hier nichts entwendet wurde.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

