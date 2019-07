Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus dem Gymnasium Wildeshausen +++ Betrunken im PKW unterwegs

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen. Am Freitagmorgen, 19.07.2019, erscheint eine ehrliche Finderin auf der Wache der Polizei Wildeshausen und gibt ein Cello als Fundsache ab. Dieses habe sich auf dem Spielplatz an der Platanenstraße in Wildeshausen befunden. Das Cello konnte schnell dem Gymnasium Wildeshausen zugeordnet werden. Da es sich bei einem Cello um eine eher untypische Fundsache handelt, wurde eine Polizeistreife zur Überprüfung des Gymnasiums entsandt. Es konnte festgestellt werden, dass sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten der Schule verschafft haben. Wie sie in das Gebäude gelangt sind, ist noch nicht geklärt. Eine Nachsuche auf dem nahegelegenen Spielplatz führte zum Auffinden weiterer Musikinstrumente. Diese wurden allesamt sichergestellt. Es ist zu vermuten, dass die Tatzeit in der Nacht von Donnerstag, 18.07.2019, auf Freitag, 19.07.2019, liegt.

Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 zu melden.

+++

Harpstedt. In den frühen Samstagmorgenstunden, 20.07.2019, kontrolliert eine Streife der Polizei Wildeshausen eine 53-jährige Opelfahrerin auf der Amtsfreiheit in Harpstedt. Die Harpstedterin steht deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und ist mit 1,53 Promille absolut fahruntüchtig. Der Frau wird eine Blutprobe entnommen, ihr wird die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

