POL-DEL: Polizeistation Dötlingen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 18.07.2019, 17:00 Uhr bis Freitag, 19.07.2019, 09:30 Uhr, wurden durch unbekannte Täter u.a. an der Bushaltestelle Sportplatz und am Evangelischen Kindergarten in der Hauptstraße, Dötlingen-Neerstedt, diverse Farbschmierereien angebracht. Ebenso wurden eine Trafostation und diverse Verkehrszeichen mit bunten Schriftzügen verunstaltet. So wurden u.a. die Schriftzüge "187 Frost" "187 LX" angebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich vermutlich auf mehrere tausend Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Dötlingen unter Tel.: 04432-1474 in Verbindung zu setzen.

