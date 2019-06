FW-NE: Schwerer LKW Unfall

Feuerwehr Kaarst

Gegen 12:19 Uhr wurde die Feuerwehr Kaarst zu einem Unfall auf die BAB 52 in Fahrtrichtung Mönchengladbach alarmiert. Zwischen der AS Kaarst und AS Schiefbahn ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftwagen. Wovon ein Fahrzeug, fast völlig zerstört wurde. Die Meldung, das eine Person eingeklemmt ist, bestätigte sich nicht. Eine Person wurde mit dem Rettungsdienst, in eine nahe gelegene Klinik transportiert. Die 25 Einsatzkräfte vor Ort, unterstützten den Rettungsdienst, sicherten die Einsatzstelle ab. Stellten den Brandschutz sicher. Fast 1000 Liter Diesel sind aus dem verunfallten LKW ausgelaufen. -Die Arbeiten dauern an.-

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn voll gesperrt werden.

Zur Unfallursache, Schadenshöhe und zum Verletzungsgrad können keine Aussagen gemacht werden.

