Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190725 - 779 Frankfurt-Seckbach: Brand in Kleingartenanlage

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Zeuge nahm am Mittwoch, den 24. Juli 2019, gegen 23.10 Uhr, Feuerschein von einem Gartengrundstück Am Enkheimer Steg wahr. Er verständigte sofort die Feuerwehr, die die Flammen schnell löschen konnte.

Wie sich herausstellte, brannten etwa 30 qm Buschwerk und Teile eines Nussbaumes. Auch ein Gartenzaun wurde beschädigt.

Der Gesamtschaden soll sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.600 Euro beziffern. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell