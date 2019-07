Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Dieb benutzt entwendete EC-Karte

Freiburg (ots)

Ihringen, Eine kurze Unaufmerksamkeit nutzte ein Dieb am Dienstag, 16.07.2019, gg. 08:30 Uhr, um einer 72jährigen Kundin in einem Supermarkt in Ihringen den Geldbeutel aus der Einkaufstasche zu ziehen. Die Geschädigte hatte die Stofftasche während ihres Einkaufes an ihrem Rollator hängen. Etwa eine Stunde später hob der Täter dann bei einer Bank in Ihringen mit der entwendeten EC-Karte einen höheren Bargeld-Betrag ab. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell