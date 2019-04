FW-WRN: FEUER_1 - LZ1 - brennt Mülltonne

Freiwillige Feuerwehr Werne

Um 18:09 Uhr am Samstagabend wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort "FEUER_1 - brennt Mülltonne" an die Marga-Spiegel-Sekundarschule in Werne alarmiert. In der nahen Vergangenheit kam es dort immer wieder zu mutwilligen Brandstiftungen und demnach auch zu brennenden 1000 Liter Müllcontainern. Die Erkundung des zuersteintreffenden Einsatzleiters ergab mehrere brennende 50 Liter Mülltonnen auf dem Schulhof. Glücklicherweise hielt sich der Brand in den Mülltonnen mangels Masse an Müll in Grenzen. Ein Trupp löschte die noch qualmenden Brandreste der Mülltonnen mit dem Kleinlöschgerät ab. Per Wärmebildkamera wurden zusätzlich alle Mülleimer im Bereich auf weitere bisher unentdeckte Brände kontrolliert. Die 11 Einsatzkräfte konnten danach mit ihren drei Fahrzeugen (Hilfeleistungslöschfahrzeug, Drehleiter und Einsatzleitwagen) wieder einrücken. Einsatzende konnte gegen 18:45 Uhr an die Leitstelle in Unna gemeldet werden.

