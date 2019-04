FW-WRN: FEUER_1 - LZ1 - brennt Wahlplakat

Freiwillige Feuerwehr Werne

Der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am frühen Samstagmorgen um 01:16 Uhr per Meldeempfänger mit dem Stichwort "FEUER_1 - brennendes Wahlplakat" zum Konrad-Adenauer-Platz in Werne alarmiert. Die erste Erkundung der Eisatzkräfte ergab, das dass brennende Plakat bereits erlosch war. Die Einsatzkräfte musste demnach nicht mit Kleinlöschgerät tätig werden und konnten wieder die Wache anfahren. Es waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug [1-HLF-20] und die Drehleiter [1-DLK-23-12] mit 9 freiwilligen Einsatzkräften im Einsatz. Desweitren im Einsatz war die Polizei. Einsatzende konnte der Leitstelle in Unna um 01:45 Uhr gemeldet werden.

