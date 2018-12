POL-NI: Verkehrsunfall

Rinteln (ots) - (smu)

Am Donnerstag, den 06.12.2018, gegen 22 Uhr, beabsichtigte ein 75-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw Renault Clio in Rinteln, Konrad-Adenauer-Straße, über die dortige Verkehrsinsel hinweg, im Kreisverkehr zu wenden und übersah hierbei den in den Kreisverkehr einfahrenden 22-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 5.350 Euro.

