Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Osterfeuer 2019 - Anmelden, beaufsichtigen und kontrollieren

Werne (ots)

Das Abbrennen von Osterfeuern ist nicht nur im südlichen Münsterland ein lang überliefertes Brauchtum.

Jedoch bringt dieser beliebte Brauch auch vielfältige Gefahren für das Leben von Kleintieren, für die Umwelt sowie für Menschen mit sich.

Das Abbrennen von diesen sogenannten Brauchtumsfeuern im Gebiet der Stadt Werne ist einmalig nur von Karsamstag bis Ostermontag in der Zeit von 18.00 bis 24.00 Uhr gestattet.

Die Osterfeuer mussten laut Aussage des Ordnungsamtes bis zum 12.04.2019 schriftlich oder mündlich bei der Stadt Werne im Bürgerbüro bzw. Ordnungsamt angemeldet werden.

Anbei die Sicherheitstipps ihrer Freiwilligen Feuerwehr Werne zum Osterfeuer:

-Vergessen Sie nicht, dass Ihr Osterfeuer bei der dafür örtlich zuständigen Behörde (in diesem Fall das Ordnungsamt der Stadt Werne) angemeldet sein muss - Sie vermeiden so einen ärgerlichen Fehleinsatz der Freiwilligen Feuerwehr, der unter Umständen für Sie gebührenpflichtig ist.

-Verwenden Sie nur trockenes und unbehandeltes Holz. Denken Sie daran, das Brennmaterial kurz vor dem Anzünden noch einmal umzuschichten, damit Ihr Osterfeuer nicht zur Flammenfalle für Tiere wird.

-Halten Sie stets eine Zufahrt für die Feuerwehr und den Rettungsdienst frei. Der Sicherheitsabstand Aufgrund von Rauch und Hitze sollte mindestens 50 Meter zu Gebäuden und Bäumen und mindestens 100 Meter zu Straßen (Sichtbehinderungen durch den Rauch) betragen. Beachten Sie die Windrichtung!

-Seien Sie besonders vorsichtig beim Anzünden des Osterfeuers. Grundsätzlich sind Brandbeschleuniger wie Benzin oder Spiritus äußerst gefährlich sollten nicht verwendet werden!

-Offenes Feuer muss grundsätzlich beaufsichtigt werden. Sorgen Sie dafür, dass das Feuer sich nicht unkontrolliert ausbreiten kann. Halten Sie einen Feuerlöscher parat.

-Passen Sie auf kleine Kinder auf. Sie unterliegen schnell der Faszination des Feuers und unterschätzen die ihnen unbekannte Gefahr.

-Strohballen oder Heubunde können sich allein durch die Hitzestrahlung entzünden und sind deshalb eine gefährliche Sitzgelegenheit.

-Kleinere Verbrennungen sollten Sie am besten sofort kühlen (maximal zehn Minuten lang mit Leitungswassertemperaturen von 10 bis 20 Grad Celsius). Bei großflächigen Verbrennungen alarmieren Sie sofort den Notarzt über die Notrufnummer 112!

-Verlassen Sie als Veranstalter bzw. Zuständiger die Feuerstelle nur, wenn sie komplett erkaltet ist.

-Sollte Ihnen Ihr Feuer außer Kontrolle geraten, so zögern Sie nicht, sofort die Feuerwehr über Notruf 112 zu alarmieren. Die 160 Männer und Frauen verteilt in den Löschgruppen und Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr Werne sind auch über Ostern rund um die Uhr einsatzbereit, um Ihnen in Not und Gefahr zu helfen.

Frohe Ostern wünschen Ihnen Ihre freiwilligen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne

