POL-FR: 79713 Bad Säckingen -Vermisster 24-jähriger Mann tot aus dem Rhein geborgen

Freiburg (ots)

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz:

Der seit vergangenem Freitag, 12.07.2019, vermisste 24-Jährige wurde am gestrigen Montag, 15.07.2019, durch Feuerwehrkräfte tot aus dem Rhein geborgen.

Gemeinsam mit seinem 27 Jahre alten Freund sprang der junge Mann am vergangenen Freitag gegen 19.30 Uhr in Stein bei Bad Säckingen von einer Brücke aus in den Rhein. Beide Personen waren offensichtlich stark alkoholisiert.

Der Ältere der Beiden kam daraufhin noch aus eigener Kraft an Land, dem 24 Jahre alten Mitspringer gelang dies nicht. Eine daraufhin groß angelegte Suchaktion von Einsatzkräften aus Deutschland und der Schweiz blieb ohne Erfolg.

Am gestrigen Montag meldete ein Anrufer gegen 18.50 Uhr eine in Höhe Bad Säckingen, auf deutscher Seite im Wasser treibende Person. Die Feuerwehr konnte die leblose Person anschließend in Höhe MSSC Brennet aufnehmen und aus dem Rhein bergen. Bei der Leiche handelt es sich um den seit Freitag vermissten 24-jährigen Mann.

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

