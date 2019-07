Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Farbschmierereien und Zerstörung bei Bäckerei und weiteren Orten - Auto ebenfalls bemalt

Freiburg (ots)

Mit einem blauen und schwarzen Stift malten Unbekannte verschiedene Schriftzeichen an die Scheibe einer Bäckerei in der Bahnhofsstraße. Außerdem wurde auch eine Tischfläche schwarz bemalt und mehreren Stühlen mit einem scharfen Gegenstand aufgeschlitzt. Der Tatzeitraum lag zwischen Sonntag, 14.07.2019, 17.00 Uhr, und Montag, 15.07.2019, 07.00 Uhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Am gleichen Wochenende wurden ebenfalls mit einem blauen und schwarzen Stift Betonwände und die Glaseinsätze von eingebauten Wandlampen in der Constanze-Weber-Gasse beschmiert. Hier beläuft sich der Sachschaden auf rund 1000 Euro. Weiter wurde in dieser Straße ein am Fasnachtsbrunnen geparkter Fiat an der Heckklappe und auf der rechten Seite bemalt. Es entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen.

