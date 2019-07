Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrradfahrer verursacht Unfall und wird leicht verletzt - beteiligter Autofahrer hat 1,6 Promille

Freiburg (ots)

Ein Fahrradfahrer hat am Montag, 15.07.2019, in Weil am Rhein einen Verkehrsunfall verursacht. Allerdings hatte der beteiligte 41 Jahre alte Autofahrer ungefähr 1,6 Promille intus. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen, beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Gegen 16:30 Uhr hatte ein Radler an der Kreuzung Hauptstraße/Schutzackerstraße die Vorfahrt des von rechts kommenden VW Golf des 41-jährigen missachtet. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer auf die Straße und verletzte sich dabei leicht. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Da der VW-Fahrer stark nach Alkohol roch, wurde dies überprüft. Ein Alcomatentest ergab dann über 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme erfolgte und der Führerschein einbehalten wurde.

