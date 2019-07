Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Jugendlicher stürzt mit seiner 125er - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen überstand ein Jugendlicher einen Sturz mit seiner 125er auf der Landstraße zwischen Häusern und St.Blasien am Montag, 15.07.2019. Der 17-jährige war in einer Gruppe gegen 17:15 Uhr auf der Strecke talwärts unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Er hatte sich offenbar verbremst. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus nach Waldshut. Die Honda des jungen Mannes wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei rund 5000 Euro liegen. Da der Verdacht aufkam, dass an der Maschine technische Veränderungen vorgenommen worden waren, wurde diese beschlagnahmt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell