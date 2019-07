Polizei Düren

POL-DN: Streit zwischen Vermieter und Mieter eskaliert

Heimbach (ots)

Ein Streit zwischen einem Vermieter und dessen Mieter geriet am Dienstag derart außer Kontrolle, dass die Polizei hinzugerufen werden musste. Am Ende waren zwei Polizeibeamte sowie der Vermieter verletzt.

Das Geschehen nahm seinen Anfang gegen 17:45 Uhr. Zwecks Schlüsselübergabe erschien der Vermieter, ein 59-Jähriger aus der Städteregion Aachen, an seiner Wohnung. Dort war gerade der 24-jährige Mieter dabei, die Wohnung zu räumen. Über diesen Umstand gerieten die Parteien in Streit. Nach Angaben des Vermieters wurde ihm zunächst die Tür vor den Kopf geschlagen. Anschließend habe ihn der 24-Jährige geschlagen und getreten. Der 59-Jährige flüchtete sich leicht verletzt in sein Auto und verständigte die Polizei. Nach einem Gespräch mit dem Vermieter suchten die Beamten den 24-Jährigen auf, um dessen Angaben zu den Vorwürfen zu erfragen. Den Grundsachverhalt räumte der Mann ein, nähere Angaben dazu machte er jedoch nicht. Während der gesamten Befragung mischte sich eine Begleiterin des jungen Mannes permanent lautstark ein. Sie unterbrach die polizeilichen Maßnahmen mehrfach und scheute sich auch nicht, die Beamten übel zu beleidigen. Dieses filmte sie mit ihrem Mobiltelefon, das sie einem Beamten unmittelbar vor das Gesicht hielt. Dieser drückte das Telefon herunter. Die Frau, eine 25-jährige aus Nideggen, versetzte dem Beamten daraufhin unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Der 24-Jährige nahm dies wohl zum Anlass, ebenfalls gewalttätig zu werden. Er schlug ebenfalls ohne Vorwarnung in Richtung der Beamtin. Diese konnte dem Schlag jedoch ausweichen. Beide Personen wurden zu Boden gebracht. Unterstützung erhielten die Beamten von einem zufällig anwesenden Polizeibeamten. Während sich der junge Mann langsam beruhigte, nachdem er gefesselt war, war seine Begleiterin weiterhin hochgradig aggressiv und gewaltbereit. Es gelang ihr, einem Beamten Bisswunden zuzufügen. Ihre beleidigenden Tiraden setzte sie weiterhin fort.

Beide Personen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Da der 24-Jährige positiv auf Drogen getestet wurde, wurde ihm nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Das Mobiltelefon der 25-Jährigen wurde sichergestellt.

Beide Personen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Die Frau muss sich zudem noch wegen Beleidigung verantworten.

