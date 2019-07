Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Pkw prallt nach Ausweichmanöver in Bus - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Weil sie einem anderen Pkw ausweichen wollte, prallte eine Autofahrerin am Montag, 15.07.2019, in Kandern in einen Bus. Sie und der Busfahrer verletzten sich leicht. Kurz vor 11:30 Uhr hatte ein 73 Jahre alter Autofahrer die Absicht, von Holzen kommend auf die bevorrechtigte K 6351 einzufahren. Dabei übersah er zunächst die von links herannahende 62-jährige Autofahrerin. Als er sie erkannte, stoppte er sofort, stand aber schon mit der Front in der Straße. Die Frau wich deshalb nach links aus und prallte mit ihrem Citroen frontal in einen entgegenkommenden Bus, der aber glücklicherweise schon verkehrsbedingt stand. Die Frau und der 44 Jahre alte Busfahrer kamen ins Krankenhaus. Der Citroën der Frau musste abgeschleppt werden.

