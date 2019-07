Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Herten/ Minseln: Mehrere Aufbrüche von Baucontainern am vergangenen Wochenende - Polizei sucht Zeugen!

Baumaschinen und Werkzeug dürfte das Ziel von Einbrechern am vergangenen Wochenende gewesen sein. Auf drei Baustellen wurden Container und in einem Rohbau ein Keller aufgebrochen. Bei der Baustelle in der Earl-H.-Wood-Straße in Herten wurden 19 Baumaschinen und dazu passendes Zubehör entwendet. Es wurden mehrere Container aufgebrochen, aber nicht aus allen etwas gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich hier auf 300 Euro, der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Auf einer anderen Baustelle auf der Gemarkung Minseln wurden ebenfalls mehrere Container gewaltsam geöffnet. Aus einem wurden eine blaue Werkzeugkiste und ein Akkuschrauber entwendet. Hier beläuft sich der Diebstahlschaden auf 350 Euro. Weiter wurde an einem Baustellenfahrzeug die orange Rundumleuchte vom Dach abmontiert und mitgenommen. In den Keller eines Rohbaus in der Nollinger Straße in Rheinfelden wurde im gleichen Zeitraum eingebrochen. Der oder die Täter zerstörten die Blechtüre und drangen in den Raum, der als Lagerraum genutzt wurde, ein. Zwei Werkzeugkisten mit einem Wert von rund 400 Euro sowie ein neuer gelber LED-Strahler wurden entwendet. Der Tatzeitraum in allen Fällen liegt zwischen Freitagmittag, 12.07.2019 und Montagmorgen, 15.07.2019. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Wochenende gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

