POL-FR: Herbolzheim: Jugendliche attackieren und verspotten eine Fußgängerin - Zeugenaufruf

Eine 40-jährige Frau, die sich am Samstagabend, 13.07.2019, gegen 21:45 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg befand, wurde in der Bugstraße von Jugendlichen angegriffen.

Die Geschädigte gab an, sie sei spontan von zwei männlichen Jugendlichen zu Boden gestoßen und in den Bauch getreten worden. Dabei sei sie von ihnen verspottet worden. Die beiden Angreifer seien in Begleitung einer dritten, weiblichen Person gewesen, die sie ebenfalls ausgelacht und verspottet hätte. Die Geschädigte wurde dabei verletzt.

Beschreibung der männlichen Angreifer:

- circa 16-18 Jahre alt - beide 175-180 cm groß - einer etwas kräftiger (sportlich), der andere eher schlank - einer trug eventuell ein Basecap, beide waren dunkel gekleidet. Einer trug weiße Schuhe.

Die weibliche Jugendliche war

- circa 16-18 Jahre alt - circa 165-170 cm groß - schlank - hatte blonde, längere Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden - Sie war ebenfalls dunkel gekleidet

Zeugenaufruf: Wer hat am vergangenen Samstagabend, 13.07.2019, gegen 21.45 Uhr, im Bereich der Bugstraße in Herbolzheim Jugendliche beobachtet oder kann sonst Hinweise zur Ergreifung der Tatverdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Emmendingen zu wenden (Tel. 07641 582-0).

