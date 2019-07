Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geldbörse aus Auto entwendet

Gronau (ots)

Ein Portemonnaie mit Geld und Papieren hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag in Gronau aus einem Wagen gestohlen. Das Fahrzeug hatte zwischen Mittwoch, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 11.30 Uhr, an der Straße Alter Postweg gestanden. Wie sich der Täter den Zugang zum Inneren des Wagens verschafft hat, stand zunächst nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihren Appell, keine Wertsachen im Wagen zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor!

