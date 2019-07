Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Im Vorbeiradeln gegen Spiegel getreten

Gronau (ots)

Den linken Außenspiegel eines Pkw hat ein Unbekannter am Mittwoch in Gronau beschädigt. Ein Zeuge beobachtete gegen 19.25 Uhr, wie ein Radfahrer auf der Grünstiege an dem Wagen vorbeifuhr und dagegen trat. Der Täter flüchtete in Richtung Vereinsstraße. Beschreibung: circa 12 bis 15 Jahre alt, etwa 1,50 Meter bis 1,60 Meter groß, blond, bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer kurzen Hose. Ein etwa gleichaltriger Junge begleitete ihn. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Kreispolizeibehörde Borken

