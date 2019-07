Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ladendiebin innerhalb von zwei Tagen zweimal erwischt

Bocholt (ots)

Am Mittwoch beobachtete ein Ladendetektiv eine in Bad Salzuflen gemeldete 17-Jährige beim Diebstahl von Handyhüllen in einem Elektronikmarkt in den Shopping Arkaden. Die Polizei wurde hinzugezogen. Die Beamten fanden bei der Jugendlichen Modeschmuck und Parfum (Gucci) und stellten diese Gegenstände als mutmaßliche Diebesbeute sicher. Die möglichen Geschädigten sind noch nicht bekannt. Ebenso sichergestellt wurde ein zum Abtrennen von Sicherheitsetiketten geeignetes Werkzeug, welches die Ladendiebin dabei hatte. Diese gab lediglich den beobachteten Diebstahl zu.

Bereits am Montag war die Jugendliche beim Diebstahl von Bekleidungsstücken im Wert von mehr als 200 Euro erwischt worden. Tatort war ein Fachgeschäft in den Shopping Arkaden.

Die Jugendliche hält sich derzeit mit Einverständnis ihrer Mutter bei einem Bekannten in Bocholt auf. In Absprache mit dem Jugendamt wurde auf eine anderweitige Unterbringung verzichtet. Die Mutter sagte zu, sich um eine Rückführung ihrer Tochter in die familiäre Obhut zu kümmern.

