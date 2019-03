PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Hoher Sachschaden bei Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Königsstein/Ts.

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am Donnerstag, 07.03.2019, gegen 22:25 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Passanten über den Notruf der Polizei mitgeteilt, dass aus dem Dachstuhl eines zweistöckigen Mehrfamilienhauses mit Büroräumen Flammen schlagen würden. Die Bewohner konnten durch unverzüglich entsandte Streifenwagen, vor Eintreffen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr, zum Glück rechtzeitig aus dem Gebäude herausgeholt werden bzw. hatten das Gebäude zum Teil bereits selbstständig verlassen, so dass keine Personen verletzt wurden. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Für die restliche Nacht sind alle Bewohner erst einmal und glücklicher Weise bei Freunden oder Familie untergekommen. Aufgrund der Löscharbeiten kam es zu beeinträchtigen im angrenzenden Schienenverkehr, da das Haus dicht an einer dort verlaufenden Bahnlinie steht. Der geschätzte Gebäudeschaden beläuft sich auf fast 1.000.000.-EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Die Feuerwehr kam mit einem Großaufgebot und ist bis auf weiteres noch mit Lösch- und Nachlöscharbeiten vor Ort im Einsatz.

