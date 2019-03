PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.) Festnahmen nach Raub, Bad Homburg v. d. Höhe, Tannenwaldallee, 05.03.2019, gg. 20.20 Uhr

(pa)Fünf junge Männer nahm die Polizei am Dienstagabend nach einem schweren Raub in Bad Homburg fest. Ein 17-Jähriger aus Oberursel hielt sich mit einem gleichaltrigen Begleiter an einer Parkbank in der Tannenwaldallee auf, als mehrere, zum Teil mit Schlagstöcken bewaffnete Männer auf ihn zukamen und ihn zur Herausgabe seiner Wertsachen aufforderten. Einer der Täter zog eine - wie sich später herausstellte - Schreckschusswaffe und hielt sie dem 17-Jährigen an den Kopf, offenbar um der Aufforderung Nachdruck zu verleihen. Nachdem dieser seine Taschen geleert hatte, wurde er von den Tätern durchsucht und im Verlauf mehrfach sowohl mit der Faust ins Gesicht als auch mit den Schlagstöcken gegen die Gliedmaßen geschlagen. Ihm wurden unter anderem seine Armbanduhr und Personaldokumente abgenommen. Im weiteren Verlauf wurde dem flüchtenden Geschädigten mit der Schreckschusswaffe hinterhergeschossen. Die sodann verständigte Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, was zur Festnahme von fünf Personen führte. Bei den in Bad Homburg, Wehrheim und Frankfurt wohnhaften Männern wurden Teile des Raubguts, eine Schreckschusswaffe sowie Schlagstöcke und Messer aufgefunden. Die 17, 18 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen bzw. in einem Fall an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen in dem Fall hat die Bad Homburger Kriminalpolizei übernommen. Sie bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich - insbesondere zum Verbleib eines mutmaßlich im Tatzusammenhang genutzten türkisfarbenen Motorrollers- unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2.) Kompletträder im Wert von über 15.000 Euro gestohlen, Oberursel, Pfeiffstraße, Montag, 04.03.2019, 18:45 Uhr bis Dienstag, 05.03.2019, 07:15 Uhr

(jn)Beute im Wert von ca. 15.000 Euro haben Diebe in der Nacht zum Dienstag in Oberursel gemacht. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen betraten unbekannte Täter das Gelände eines Autohauses in der Pfeiffstraße und schraubten sämtliche Felgen von sieben Pkw ab. Die Fahrzeuge ließen sie auf Pflastersteinen aufgebockt zurück, wodurch zusätzlich Sachschaden an den Autos in noch nicht bekannter Höhe entstand. Hinweise zu der Tat oder einem Fahrzeug, das mutmaßlich für den Abtransport des Diebesgutes verwendet wurde, erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240 - 0.

3.) Elektroroller bei versuchtem Diebstahl schwer beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Dienstag, 05.03.2019, 20:45 Uhr

(jn)Ein Elektroroller, der am Dienstagabend von drei bislang unbekannten Männern in Bad Homburg gestohlen werden sollte, ist bei dem Versuch, diesen kurzuschließen schwer beschädigt worden. Gegen 20:45 Uhr schob das Trio das elektrische Zweirad, das im Kurhaus in der Louisenstraße stand, in die Gartenanlage hinaus und machte sich in der Hoffnung, es anschließend in Betrieb nehmen zu können an diesem zu schaffen. Zwar scheiterten die Täter in ihrem Vorhaben, den Elektroroller zu stehlen, jedoch beschädigten sie das Gefährt derartig, dass es nicht mehr funktionsfähig war. Der Sachschaden an dem zurückgelassenen Roller wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Folgende Täterbeschreibung ist bekannt. Täter 1: männlich, schwarze Haare mit Mittelscheitel, schwarze Jacke, weiße Jogginghose, südländisches Erscheinungsbild Täter 2: männlich, schwarzer Pullover mit Kapuze, grauen Ärmeln und einem weißen Aufdruck vorne links, mitteleuropäisches Erscheinungsbild Täter 3: männlich, korpulente Figur, schwarze Jacke, weißes Shirt, graue Jogginghose, Basecap mit Tarnfleckmuster, südländisches Erscheinungsbild

Hinweise zu der Tat oder den drei Personen nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 /120 - 0 entgegen.

4.) Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Königstein-Falkenstein, Hohemarkstraße, Dienstag, 05.03.2019 zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr

(dst) Unbekannte brachen am gestrigen Abend in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr in zwei Wohnungen in der Falkensteiner Hohemarkstraße ein. Der Bewohner der im Erdgeschoß liegenden Wohnung hatte die Polizei über die Einbrüche informiert. In beide Wohnungen waren unbekannte Täter durch Aufhebeln von Fenstern eingedrungen und hatten nach brauchbarem Diebesgut gesucht. Aus der Wohnung im Erdgeschoß wurden zwei goldene Manschettenknöpfe im Wert von etwa 500,- EUR entwendet. Ob die unerwünschten Eindringling auch Beute in der Wohnung im 1. Stock machten, steht derzeit noch nicht fest, da die Bewohnerin hierzu noch nicht befragt werden konnte. Der angerichtete Sachschaden bei den beschädigten Fenstern liegt bei ca. 200,- EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

