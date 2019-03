PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.) Vier Pkw auf Bahnhofsparkplätzen aufgebrochen, Friedrichsdorf, Seulberg, Am Zollstock, / Oberursel, Platz-des-17.-Juni, 04.03.2019, 09.49 Uhr - 23.10 Uhr

(pa)Viermal wurden gestern auf Parkplätzen an den Bahnhöfen in Friedrichsdorf und Oberursel abgestellte Fahrzeuge zum Ziel von Autoaufbrechern. Ein Toyota, ein Citroen sowie ein Renault waren auf einem Parkplatz am Bahnhof Friedrichsdorf geparkt, als bisher unbekannte Täter zwischen 20.00 Uhr und 23.10 Uhr jeweils die Seitenscheiben der Wagen einschlugen. Augenscheinlich wurden alle drei Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsucht. Zu möglichem Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Einen Jeep traf es im Verlauf des Montags in der Zeit zwischen 09.50 Uhr und 21.45 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhof Oberursel. Auch hier schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie einen Koffer, allerdings ohne Inhalt. Der verursachte Sachschaden an den vier Fahrzeugen liegt bei mehreren Hundert Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt in allen vier Fällen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2.) Zwei Verkehrsunfallfluchten in Anspach, Neu-Anspach, Anspach, Bahnhofstraße / Rilkeweg, 04.03.2019, gg. 10.30 Uhr / 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(pa)Am Montagmorgen ereigneten sich in Anspach gleich zwei Verkehrsunfälle, von denen sich jeweils einer der Beteiligten unerlaubt entfernte. Eine 62-Jährige stand gegen 10.30 Uhr mit ihrem VW Beetle in der Bahnhofstraße an der Ampel auf Höhe der Einmündung der Breitestraße. Auf der Abbiegerspur links neben ihr befand sich ein Fahrzeug, das in die Breitestraße abbog. Hierbei holte die Person in dem abbiegenden Fahrzeug derart weit aus, dass der VW der 62-Jährigen gestreift und hierdurch beschädigt wurde. Statt anzuhalten und sich um die Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern, setzte die Person die Fahrt einfach fort. Der Schaden am Beetle der 62-Jährigen wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Ein Schaden von mehreren Tausend Euro wurde von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr im Rilkeweg verursacht. Dieser fuhr den Rilkeweg augenscheinlich aus Richtung Rudolf-Selzer-Straße kommend in Richtung Adolf-Reichwein-Straße entlang, als sein Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 16 sowohl den Gartenzaun eines Grundstücks als auch einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten BMW streifte. Auch in diesem Fall wurde die Fahrt einfach fortgesetzt anstatt sich um sie Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am Holzzaun wird auf mehrere Hundert, der am BMW auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizeistation Usingen ermittelt nun in beiden Fällen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell