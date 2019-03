POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1.) Brand auf Campingplatz, Usingen, Eschbach, Wespenschneise, 02.03.2019 gg. 19.40 Uhr

(pa)Am Samstagabend kam es auf einem Campingplatz in Eschbach zu einem Brand in einem Ferienhaus, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 19.40 Uhr wurde das Feuer von einer Nachbarin bemerkt und die Rettungsleitstelle verständigt. Die Feuerwehren Usingen und Eschbach nahmen die Löscharbeiten vor. Sowohl die Nachbarin als auch die Bewohnerin des Ferienhauses, die dieses rechtzeitig verlassen hatte, mussten aufgrund von Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus behandelt werden. Aktuell wird von einer augenscheinlich technischen Brandursache ausgegangen.

2.) Mann widersetzt sich Festnahme in Oberursel, Oberursel, Epinayplatz, 03.03.2019, gg. 14.00 Uhr

(pa)Bei einer Faschingsveranstaltung auf dem Epinayplatz in Oberursel zündete am Sonntagnachmittag ein 25-Jähriger Mann verbotene Pyrotechnik. Durch eingesetzte Polizeibeamte wurden zunächst die Personalien des in Oberursel wohnhaften Mannes festgestellt und ihm ein Platzverweis erteilt. Statt diesem nachzukommen und die Örtlichkeit zu verlassen, zeigte sich der 25-Jährige aggressiv, was zu seiner Festnahme führte. Hierbei versuchte der Oberurseler mehrfach nach den Polizeibeamten zu treten. Zudem beleidigte und bespuckte er die Beamten. Strafrechtlich verantworten muss er sich nun wegen des Einsatzes der Pyrotechnik, der einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz darstellt, Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

3.) Auseinandersetzung nach Faschingsveranstaltung - zwei Verletzte, Oberursel, Adenauerallee, 03.03.2019, gg. 15.00 Uhr

(pa)Auf dem Nachhauseweg von einer Faschingsveranstaltung gerieten am Sonntagabend zwei Personengruppen in der Adenauerallee in Oberursel in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung wurde schnell körperlich, als ein bisher unbekannter Mann einem 38-Jährigen zunächst mit der Faust ins Gesicht schlug, daraufhin ein Messer zückte und die Gruppe auch verbal bedrohte. Ein 23-jähriger Begleiter des 38-Jährigen griff - einen Angriff befürchtend - nach dem Messer und zog sich hierbei Schnittverletzungen an der Hand zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Der unbekannte Mann flüchtete. Er wurde auf Mitte 50 geschätzt, mit blonden Haaren und blauer Jacke. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter (06171) 6240 - 0 zu melden.

4.) Zwei Wohnungseinbrüche in Ober-Eschbach, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Kalbacher Straße / Hanauer Weg, 01.03.2019, 17.00 Uhr - 03.03.2019, 18.30 Uhr / 02.03.2019, 17:30 -19:30 Uhr

(pa)Schmuck und Uhren im Wert von über tausend Euro erbeuteten Einbrecher am Wochenende in Ober-Eschbach. Im Zeitraum zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 18:30 Uhr, drangen die bisher unbekannten Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kalbacher Straße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Mitsamt ihrer Beute gelang ihnen unerkannt die Flucht. Ein zweiter Wohnungseinbruch - ebenfalls in Ober-Eschbach - blieb am Samstagabend ohne Erfolg. Ziel der Täter war in diesem Fall ein Einfamilienhaus im Hanauer Weg. Mit Gewalt wurde sich hier durch ein Gartentor zunächst Zugang zum Grundstück verschafft. Daraufhin kletterten die unbekannten Täter auf einen rückseitig gelegenen Balkon. Die dort getätigten Hebelversuche an der Balkontür hielt diese glücklicherweise Stand, sodass die Einbrecher von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung verschwanden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

5.) Pkw aufgebrochen und Lautsprecherbox gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Am Sauereck, 02.03.2019, 20.00 Uhr - 03.03.2019, 18.25 Uhr

(pa)Eine portable Lautsprecherbox im Wert von mehreren Hundert Euro weckte am Wochenende das Interesse von Autoaufbrechern. Das Gerät lag in der Mittelkonsole eines Mitsubishi, den die Besitzerin an der Straße "Am Sauereck" in Ober-Eschbach geparkt hatte. In der Zeit zwischen Samstagabend, 20:00 Uhr, und Sonntagabend, 18:25 Uhr, verschafften sich die Täter durch Zerstören der Scheibe der Fahrertür Zugang zum Fahrzeuginneren. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06171) 6240 - 0 zu melden.

6.) Randalierer schmeißen Scheibe von Bushaltestelle ein, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Frankfurter Landstraße, 04.03.2019, gg. 00.00 Uhr

(pa)Der bloßen Zerstörungswut zum Opfer fiel die Scheibe einer Bushaltestelle in der Frankfurter Landstraße in der Nacht zum Montag. Gegen Mitternacht beobachtete ein Anwohner, wie drei bisher unbekannte Personen dort randalierten. Beim Eintreffen der Polizei waren die Vandalen bereits verschwunden Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter (06171) 6240 - 0 zu melden.

