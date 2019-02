POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 14.02.2019

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: PKW beschädigt Poller, Zeugen gesucht

Ort: Kelberg, Schulstraße

Zeit: 13.02.2019, 01.00 Uhr bis 13.02.2019, 01.30 Uhr

Der oder die Fahrerin eines dunklen Seat Ibiza befuhr die Schulstraße in Kelberg. Es war scheinbar beabsichtigt, auf das Gelände einer Schule einzufahren wobei jedoch ein im Boden eingesetzter Poller überrollt wurde. Am Pfosten sowie am PKW entstand Sachschaden. Der Seat müsste im Frontbereich entsprechende Beschädigungen aufweisen. Der Fahrer flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Daun entgegen, 06592-96260.

Ereignis: Zwei Autofahrer bei Unfall verletzt

Ort: Weidenbach, B 257

Zeit: 13.02.2019, 12.20 Uhr

Ein 54 Jähriger aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm befuhr die B 257 von Meisburg in Richtung Weidenbach. Hinter ihm folgte ein 64 Jahre alter Autofahrer aus dem Vulkaneifelkreis Daun. Vor der Einfahrt zu einem Gasthaus verlangsamte der Vorausfahrende seine Geschwindigkeit entsprechend, um nach rechts abbiegen zu können. Der Folgende fuhr ihm während des Abbiegemanövers hinten auf. Beide PKW wurden durch den Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert und kamen dort zum Stillstand. Der Fahrer aus dem Eifelkreis wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann aus der Vulkaneifel zog sich ersten Erkenntnissen zufolge nur leichte Verletzungen zu. Neben den PKW wurde auch eine angrenzende Werbetafel beschädigt.

Ereignis: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Ort: Pelm, B 410

Zeit: 13.02.2019, 17.25 Uhr

Ein Mann aus der VG Daun befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in der Ortslage Pelm. Er wollte die B 410 queren, um in Richtung Kirchweiler weiter zu fahren. Von links näherte sich eine 21 Jährige aus der VG Gerolstein, sie war auf der B 410 in Richtung Gerolstein unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Insassen wurden durch den Aufprall schwer verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die am Unfall beteiligten Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Im Einsatz befanden sich Kräfte des DRK und der Pelmer Feuerwehr.

